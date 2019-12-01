Michoacán alcanza cifra récord en 2025; más de 1.5 millones de turistas llegaron por aire: Bedolla

Michoacán alcanza cifra récord en 2025; más de 1.5 millones de turistas llegaron por aire: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 08:42:45
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2025.- Durante el 2025 a Michoacán arribaron vía aérea un millón 506 mil turistas nacionales e internacionales, la cifra más alta de los últimos tres años, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. 

El mandatario destacó que las ocho nuevas rutas de la aerolínea Volaris permitieron un incremento del 15.4 por ciento de pasajeros al aeropuerto de la capital michoacana con respecto al 2024, al pasar de un millón 304 mil 600 a 1.5 millones el año pasado. 

“Con el incremento de la conectividad, Michoacán recibió a turistas estadounidenses provenientes de ciudades del vecino país como Houston, Dallas, San Antonio, Ontario y Sacramento, además de que se fortaleció el turismo nacional al tener vuelos directos a Ixtapa, Puerto Vallarta y Mexicali”, resaltó Ramírez Bedolla.

El gobernador explicó que el estado cuenta con monumentos históricos, la gastronomía tradicional, bellezas naturales, artesanía y costumbres, los cuales son grandes atractivos para el turista. 

Además refirió que los turistas y visitantes también cuentan con otras alternativas de transporte a través de las cuales conocieron las tierras michoacanas, como vehículos particulares y autobuses comerciales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a sujeto presunto relacionado en los delitos de violación equiparada agravada, abuso sexual y abusos deshonestos
Aprehenden a un médico, presunto responsable de abuso sexual en agravio de su sobrina en Zacapu, Michoacán 
Arde auto en la carretera San Clemente-El Chamizal 
Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro
Más información de la categoria
Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Revela Trump a sus encargados para coordinar situación en Venezuela
“Ahorita te escucho…”: Sheinbaum ignora a padre amenazado por denunciar abuso a su hijo en una escuela; logró burlar la seguridad, pero de nada sirvió
Se excusa Gobernador de Sinaloa tras asesinato de alto mando policiaco en Culiacán: Sabe que grupos armados rondan penal de Aguaruto, pero dice que autoridades “No estamos en cada milímetro cuadrado”
Comentarios