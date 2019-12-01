Michoacán activa estrategia para proteger a niñas y adolescentes frente al embarazo infantil

Morelia, Michoacán, 14 de octubre de 2026.- La Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) presentó la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras 2026”, la cual concentrará su trabajo territorial en Cherán, Chilchota, Nahuatzen y Paracho.

El programa, financiado a través del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (Fobam), está orientado a prevenir la violencia sexual, el embarazo infantil y adolescente, las uniones tempranas y la cohabitación forzada. Estas acciones se difundirán y promoverán a través de los Centros LIBRE en el estado, a fin de acercar información sobre los derechos de este sector.

“Prevenir la violencia sexual y el embarazo infantil exige enfrentar las desigualdades que los hacen posibles. Proteger a las niñas es reconocerlas como sujetas de derechos y garantizarles educación, información, salud y una infancia libre de violencia”, afirmó la titular de la Seimujer, Alejandra Anguiano González.

Las acciones contemplan visitas casa por casa, actividades en escuelas, jornadas informativas en espacios públicos y pláticas de orientación en los Centros LIBRE, para promover el derecho a una vida libre de violencias, especialmente en comunidades rurales y zonas urbanas de la periferia.

Asimismo, se trabajará con madres, padres y personas cuidadoras mediante charlas sobre métodos anticonceptivos, identificación de uniones tempranas y rutas de atención a la violencia sexual. Las intervenciones incluyen al personal docente y de salud, así como a las autoridades municipales y comunitarias, para fortalecer la detección y atención de situaciones de riesgo.

Finalmente, se contempla la conformación de redes de mujeres y lideresas comunitarias para facilitar el acercamiento con las distintas poblaciones de la región. Estas acciones incluirán el uso de materiales adaptados a sus lenguas originarias y contextos específicos, garantizando así que las niñas y adolescentes ejerzan sus derechos y construyan su futuro con libertad y seguridad.