Michoacán, a la vanguardia en monitoreo y seguridad del transporte público de Uruapan: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Enero de 2026 a las 15:45:29
Uruapan, Michoacán, a 9 de enero de 2026.- Con la operación de dos centros de control de flota y monitoreo del transporte público en Uruapan, vinculados al C5i de la Secretaría de Seguridad Pública, Michoacán se puso a la vanguardia en el uso de tecnología y sistemas inteligentes para reforzar la seguridad de los usuarios y choferes del sector.

En visita por estos centros conectados en tiempo real a 200 unidades de las cooperativas Tata Lázaro y Colectivos de Uruapan, el gobernador y los secretarios de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías y de Seguridad Pública, Antonio Cruz Medina, constataron la funcionalidad del sistema que permite acceder a información operativa como frecuencia, número de usuarios, tiempo de recorrido por vuelta, kilometraje por unidad, entre otros, creando reportes personalizados para cada ruta. 

Ramírez Bedolla constató que los centros de monitoreo cuentan con un sistema de alerta que notifica si algún pasajero necesita ayuda tras presionar el botón de pánico; si los operadores del transporte desvían la ruta, exceden el límite de velocidad establecido, usan el teléfono celular mientras conducen, fuman o se encuentran cansados; o simplemente si ocurrió algún percance. 

Señaló que esto es posible gracias a la inversión inicial de 85 millones de pesos que realizó el Gobierno estatal para equipar con cámaras de seguridad externas e internas a 200 unidades de transporte, de las cuales, 80 son nuevas, así como para instalar los centros de monitoreo y la capacitación del personal.

Destacó que, con estas acciones, Uruapan se convierte en el primer municipio de Michoacán en implementar el Sistema Integrado de Transporte, como parte del programa de modernización, ya que, junto con el teleférico, funcionarán con una tarjeta de prepago para comodidad de los pasajeros.

El gobernador recordó que, antes de que concluya su periodo de gobierno, en 2027, habrán sido entregadas un total de 240 unidades, con una inversión estatal de 250 millones, y sin necesidad de haber contratado deuda pública. 

Asistieron también la directora del Instituto de Transporte, María Elena Huerta; el secretario de la Sociedad Cooperativa de Transporte Urbano y Suburbano de Pasajeros “Tata Lázaro”, Evodio Castañeda López; y el presidente de Colectivos de Uruapan, José Romualdo Cortez López.

