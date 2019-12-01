Mi compromiso es con la unidad y con el fortalecimiento de Querétaro y estoy dispuesto a participar en el proyecto político del PAN: Luis Nava Guerrero

Mi compromiso es con la unidad y con el fortalecimiento de Querétaro y estoy dispuesto a participar en el proyecto político del PAN: Luis Nava Guerrero
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 15:09:42
Querétaro, Querétaro, a 18 de febrero de 2026.- Mi compromiso es con la unidad y con el fortalecimiento del estado y estoy dispuesto a participar en el proyecto político del Partido Acción Nacional en la posición que se me requiera, aseguró Luis Nava Guerrero, titular de la Secretaría de Desarrollo Social del estado de Querétaro.

“Yo me asumo como un soldado más en la trinchera y ocuparé el lugar donde sea necesario. Todos tenemos aspiraciones legítimas, pero lo más importante es aportar al partido y principalmente a Querétaro”.

Esto, luego de que Josué Trápala Guerrero, presidente municipal de Corregidora confirmó su interés por participar en el proceso interno del PAN para elegir a quien será el abanderado de ese instituto político en las elecciones de 2027.

Ante los cuestionamientos sobre la contienda interna por la candidatura a la gubernatura, Nava Guerrero subrayó que más allá de quién encabece las encuestas, el llamado debe ser a la generosidad y a la disposición de cada militante para sumar al proyecto común. 

“No se trata de dar noticias negativas, sino de encontrar dónde podemos dar lo mejor de nosotros mismos”.

Descartó que exista riesgo de división dentro del partido y aseguró que actualmente hay una conducción política correcta que propicia la unidad. “Espero que no haya elementos internos ni externos que la afecten. Creo que hay todas las condiciones para salir unidos y obtener un triunfo”.

Reiteró que la prioridad es mantener la cohesión de Acción Nacional y trabajar con pasión y esfuerzo para lograr los mejores resultados en beneficio de Querétaro.

