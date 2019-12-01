Morelia, Michoacán, 19 de noviembre de 2026.– Carlos Torres Piña, coordinador estatal de Defensa de la Transformación, reconoció la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la Cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en China, donde México planteó una agenda de soberanía nacional, cooperación internacional y prosperidad compartida.

Torres Piña destacó que la presidenta sostuvo encuentros con líderes de algunas de las principales economías del mundo, entre ellos los mandatarios de China y Estados Unidos, y puso sobre la mesa los intereses comerciales de México, así como la necesidad de que el desarrollo tecnológico y económico se traduzca en mejores condiciones de vida para la población.

El coordinador estatal coincidió con el planteamiento de Sheinbaum de que el crecimiento económico no puede estar separado del bienestar social. Señaló que esta visión también debe orientar el desarrollo de Michoacán, mediante mayores oportunidades para el campo, la industria, el comercio y las familias trabajadoras.

Finalmente, Torres Piña expresó su reconocimiento a la presidenta por llevar a los espacios internacionales una agenda que coloca en el centro la soberanía, la reducción de las desigualdades y la cooperación entre las naciones, principios que, afirmó, deben traducirse en beneficios concretos para el pueblo de México.