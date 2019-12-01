Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 12:21:44

Ciudad de México. A 25 de noviembre 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México solicitó a España la extradición de Inés Gómez Mont, luego de que la exconductora fuera deportada a ese país desde Estados Unidos el pasado 23 de noviembre.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que Gómez Mont fue enviada a España porque cuenta con nacionalidad de ese país. También señaló que el Gobierno mexicano busca que sea entregada a las autoridades nacionales para enfrentar las órdenes de aprehensión en su contra.

La mandataria cuestionó que Interpol retirara la ficha roja contra la exconductora hace aproximadamente un mes. Por ello, informó que México presentó una queja ante el organismo para conocer los motivos de esa decisión.

Además, adelantó que el Gobierno mexicano enviará una nota diplomática a Estados Unidos, pues considera que las autoridades de ese país tenían conocimiento de las órdenes de aprehensión.