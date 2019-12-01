México necesita voces fuertes de jóvenes que restablezcan el Estado de derecho: Memo Valencia

México necesita voces fuertes de jóvenes que restablezcan el Estado de derecho: Memo Valencia
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Diciembre de 2025 a las 20:33:38
Morelia, Michoacán, a 9 de diciembre de 2025.- Ante la etapa tan difícil que atraviesa México con el oficialismo que busca terminar con el sistema democrático del país, hoy se necesitan voces fuertes de jóvenes preparados que se alcen y se hagan sentir “para defender nuestra patria y para restablecer el Estado de derecho”, apuntó el dirigente priista, Memo Valencia, durante la inauguración del concurso de oratoria de la Red de Jóvenes en Michoacán. 

Indicó que ejercicios como el realizado por la dirigente de la Red de Jóvenes, Karina Cárdenas, permiten que los próximos políticos se vayan forjando.

“Vemos nuestra democracia amenazada, ahí la importancia de forjar voces fuertes como las de ustedes jóvenes que tienen la posibilidad de pensar, de razonar, de analizar el entorno en el que estamos viviendo en nuestro país”, aseguró.

Memo Valencia insistió en que es urgente prepararse para recuperar las instituciones y ser una verdadera oposición que le diga a las y los mexicanos que el oficialismo adoctrina de forma colectiva para mentir y engañar con sus promesas de paz y falso bienestar.

“Si no hacemos algo para dejar muy clara la realidad que estamos viviendo, muy pronto, amigas y amigos, vamos a perder este país a manos de criminales, de criminales que ni siquiera son de aquí”, mencionó. 

El líder priista también afirmó que, por eso, en el “PRI no nos vamos a quedar callados” y “vamos a luchar por recuperar nuestra República, para que haya una verdadera división de poderes y que el monopolio de la fuerza pública y la recaudación de impuestos que hoy tiene tomado el crimen organizado, vuelvan a ser del Estado mexicano”.

Acompañaron el concurso, la secretaria técnica del Consejo Político Estatal y regidora por Morelia, Edna Martínez Nambo; el secretario de Organización, Arturo Gamboa; el edil de Zináparo, Emiliano Zavala; la dirigente del PRI en Morelia, Carolina Tomas; así como la ex dirigente de la Red de Jóvenes Michoacán, Brenda Garnica.

