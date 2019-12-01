México inicia su camino rumbo a Los Ángeles 2028 en la Copa del Mundo de Clavados en Canadá

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 22:33:57

Ciudad de México, a 25 de febrero de 2026.- La delegación mexicana de clavados iniciará su actividad internacional del 26 de febrero al 1 de marzo en Canadá, donde se disputará la primera fecha de la Copa del Mundo 2026, certamen que forma parte del proceso rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El representativo nacional estará conformado por 14 atletas, ocho mujeres y seis hombres, y será encabezado por el doble medallista olímpico en París 2024 y campeón mundial, Osmar Olvera Ibarra, una de las principales cartas fuertes del equipo tricolor.

La delegación cuenta además con ocho clavadistas que subieron al podio en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos Singapur 2025, resultado que respalda el momento competitivo de México en el escenario internacional.

En la rama femenil, Lía Yatzil Cueva Lobato, María Fernanda García Sixtos y Aranza Vázquez Montaño competirán en trampolín 3 metros, prueba en la que también se presentará la pareja sincronizada integrada por Lía Cueva Lobato y Mía Cueva Lobato.

En plataforma 10 metros participarán Suri Zoe Cueva Lobato, Alejandra Estudillo Torres y Samantha Jiménez Santos, mientras que en sincronizados verán acción Gabriela Agúndez García y Alejandra Estudillo Torres.

Por la rama varonil, en trampolín 3 metros competirán Juan Manuel Celaya Hernández, Osmar Olvera Ibarra y David Gabriel Vázquez Cio, además de la dupla Celaya–Olvera en sincronizados.

En plataforma 10 metros estarán Kevin Berlín Reyes, Randal Willars Valdez y Kenny Zamudio Vega; en sincronizados, la pareja estará conformada por Randal Willars y Kevin Berlín.

México también tomará parte en la prueba por equipos mixtos con Aranza Vázquez, Alejandra Estudillo, Osmar Olvera y Randal Willars.

El serial de Copas del Mundo, organizado por World Aquatics, contempla tres paradas. Después de Canadá, el circuito se trasladará al Centro Acuático Metropolitano de Jalisco del 5 al 8 de marzo, mientras que la Super Final se celebrará en Beijing, República Popular China, del 1 al 3 de mayo.

Las competencias en territorio canadiense se desarrollarán en la fosa que fue sede de los Juegos Olímpicos de 1976, así como del Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos 2005 y del Campeonato Mundial Junior de Clavados 2022.

El programa iniciará el jueves 26 de febrero con las preliminares de trampolín 3 metros femenil y plataforma 10 metros varonil. El viernes 27 se disputarán las preliminares de trampolín 3 metros varonil y plataforma 10 metros femenil, además de la final por equipos mixtos.

Para el sábado 28 están programadas las finales de 3 metros sincronizado varonil, 10 metros sincronizado femenil, 3 metros femenil y 10 metros varonil. El certamen concluirá el domingo 1 de marzo con las finales de 3 metros sincronizado femenil, 10 metros sincronizado varonil, 10 metros femenil y 3 metros varonil.

Con este compromiso, México pone en marcha su calendario internacional en un año clave para consolidar procesos y perfilar a sus figuras rumbo a la próxima cita olímpica.