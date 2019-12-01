México detonará infraestructura y bienestar, sin corrupción: Mejía Berdeja

Ciudad de México, 6 de abril del 2026.- “Cada peso invertido en infraestructura, se traducirá en bienestar para la población, sin corrupción”, así lo manifestó el diputado federal Ricardo Mejía Berdeja, en el marco de la discusión del dictamen que da origen a la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar.



“México no puede darse el lujo de frenar su desarrollo. La alternativa no es endeudar al país, ni aumentar impuestos, sino construir un esquema responsable que permitirá detonar la inversión, sin comprometer la soberanía nacional, sin corrupción”, afirmó.



Desde la máxima tribuna del país, el legislador por Coahuila advirtió que México enfrenta una brecha de inversión estimada en 4.5 billones de pesos, muy por encima del presupuesto federal destinado a inversión física para 2026. En este contexto, planteó que la discusión de fondo es la viabilidad económica social.



Mejía Berdeja, quien también preside la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, defendió el modelo de inversión mixta contenido en dicha iniciativa, el cual establece que el 54 por ciento de los recursos provendrán del sector público y el 46 por ciento de capital privado, bajo un principio central, la propiedad de los proyectos estratégicos permanecerá en manos del Estado.



“El Tigre” Mejía subrayó que esta propuesta rompe con los esquemas del pasado que derivaron en sobrecostos, opacidad y rescates financieros que terminaron siendo cubiertos con recursos públicos. Recordó que experiencias anteriores dejaron pasivos significativos que afectaron directamente a la hacienda nacional.



“Esta ley establece reglas claras y mecanismos de control que no existían. Se acabó la improvisación y el manejo discrecional de los proyectos de infraestructura”, puntualizó.



Entre los elementos clave del dictamen, destacó la implementación de un sistema de “triple control”, que contempla supervisión antes, durante y después de cada proyecto, así como ocho evaluaciones obligatorias y el registro puntual de pasivos contingentes, con el objetivo de garantizar transparencia, viabilidad y rendición de cuentas.



El legislador también enfatizó que la nueva legislación permitirá avanzar en metas estratégicas para el país, como el incremento de hasta 30 mil megawatts en capacidad energética y la atención de la crisis hídrica en regiones críticas, particularmente en el Valle de México.



Asimismo, Ricardo “El Tigre” Mejía consideró que esta modificación al marco jurídico permitirá a México aprovechar de manera más eficiente el fenómeno del “nearshoring”, atrayendo inversiones internacionales y fortaleciendo la competitividad del país en el contexto global.



“Estamos sentando las bases para que la infraestructura sea un motor de desarrollo con bienestar, no un espacio de privilegios. Por primera vez, además, se incorpora de manera formal al sector social en estos esquemas, lo que amplía la participación y democratiza los beneficios”, destacó.



Finalmente, “El Tigre” Mejía explicó que ajustes técnicos como la eliminación de disposiciones transitorias redundantes responden a la necesidad de construir una legislación moderna, clara y funcional, alineada con los principios constitucionales de transparencia y legalidad.



“Hoy estamos dando un paso firme hacia un modelo de desarrollo ordenado, con reglas claras y con un Estado que regula, supervisa y garantiza que cada peso invertido se traduzca en bienestar para la población, sin hechos de corrupción”, concluyó el legislador federal Mejía Berdeja.