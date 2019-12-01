México demuestra capacidad institucional; lamentamos profundamente las bajas: Baltazar Gaona

Morelia, Michoacán, a 25 de febrero de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Michoacán, Baltazar Gaona García, afirmó que el operativo realizado el pasado domingo por el Gobierno de México en contra de la delincuencia organizada representa un logro contundente de las instituciones nacionales y confirma que el país cuenta con la capacidad para hacer frente a sus desafíos en materia de seguridad.

Desde la Tribuna Ciudadana, el legislador sostuvo que los resultados obtenidos echan abajo las versiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente afirmó que era necesaria la intervención del Ejército estadounidense para combatir al crimen organizado en México.

“El operativo del domingo demuestra con hechos que México no necesita intervención extranjera. Nuestras instituciones de seguridad tienen estrategia, inteligencia y coordinación suficientes para actuar con firmeza y responsabilidad”, subrayó.

No obstante, el diputado reconoció que toda acción en defensa de la paz implica riesgos y pérdidas humanas que deben asumirse con respeto y solidaridad. “Un gran logro del Gobierno de México y de sus instituciones de seguridad fue el operativo del domingo en contra de la delincuencia organizada; sin embargo, siempre lamentaremos las bajas de elementos de los cuerpos de seguridad del país”, expresó.

Asimismo, reiteró el respaldo a las familias de quienes perdieron la vida en cumplimiento de su deber. “Estamos con las familias de las y los elementos que dan la vida por su país. Nuestro reconocimiento permanente a su valentía y compromiso con México”, puntualizó.

Finalmente, Baltazar Gaona García reafirmó que desde el Congreso del Estado se mantendrá una postura firme en defensa de la soberanía nacional, respaldando las acciones coordinadas que fortalezcan la seguridad, la paz y la estabilidad en Michoacán y en todo el territorio mexicano.