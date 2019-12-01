Morelia, Michoacán, 23 de noviembre de 2026.– La diputada Giulianna Bugarini recorrió el mercado de San Juan, donde escuchó directamente a comerciantes y consumidores que expresaron su preocupación por el abandono y la falta de atención a los mercados tradicionales de la ciudad. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán reconoció la importancia de estos espacios para la economía local y se comprometió a buscar alternativas que contribuyan a mejorar sus condiciones.

“Los mercados son el corazón de nuestros barrios y el sustento de cientos de familias morelianas. No podemos permitir que sigan en el abandono. Vamos a buscar cómo contribuir para mejorar sus condiciones, pero también quiero invitar a todas y todos a consumir en nuestros mercados, a comprarle a nuestra gente, porque detrás de cada puesto hay una familia que trabaja todos los días para salir adelante. Apoyar a nuestros comerciantes es apoyar a Morelia”, expresó Giulianna Bugarini.