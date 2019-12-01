Menstruación Digna avanza en Michoacán con diálogo abierto y participación juvenil en la UMSNH: Grecia Aguilar Mercado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Febrero de 2026 a las 20:02:29
Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- El impulsar la educación integral en sexualidad y garantizar información clara y con perspectiva de derechos es fundamental para construir una sociedad más justa, afirmó la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado, al asistir al foro “Menstruación Digna” realizado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

El foro fue organizado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), como un espacio de reflexión y diálogo dirigido a estudiantes, docentes y comunidad universitaria, con el propósito de promover el conocimiento, combatir la desinformación y erradicar los estigmas en torno a la menstruación.

Durante el encuentro, Grecia Aguilar reconoció la participación activa de las y los jóvenes, quienes -dijo- están demostrando que las nuevas generaciones están dispuestas a romper silencios y transformar realidades. “Hablar de menstruación con respeto y dignidad es avanzar en igualdad sustantiva y en el ejercicio pleno de derechos”.

Como parte de las actividades, se promovieron alternativas sostenibles para la gestión menstrual, incluyendo la entrega de prendas reutilizables, con el objetivo de brindar opciones accesibles y amigables con el medio ambiente para adolescentes y jóvenes.

La legisladora emecista destacó que en Michoacán se han consolidado reformas y políticas públicas que garantizan el acceso gratuito a insumos de gestión menstrual en planteles públicos, así como acciones educativas orientadas a generar conciencia y eliminar barreras culturales.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró su compromiso de continuar respaldando iniciativas que fortalezcan la dignidad menstrual, asegurando que ninguna estudiante vea limitado su desarrollo por la falta de recursos o información.

