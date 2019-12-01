Memo Valencia votará contra reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 13:14:09

Morelia, Michoacán, a 3 de NOVIEMBRE 2026.- El diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes, anunció que votará en contra de la propuesta para modificar la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al considerar que no se consultó a la comunidad universitaria y que la iniciativa podría afectar la autonomía de la institución.

Al inicio de su intervención en el Congreso, una representación de integrantes de la comunidad nicolaita abucheó al legislador. Pese a las expresiones, el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona, no intervino para pedir orden.

Valencia Reyes sostuvo que la reforma contravendría disposiciones constitucionales y de la Ley General de Educación Superior, pues, afirmó, no se realizó una consulta previa, libre e informada a la comunidad universitaria ni se obtuvo una respuesta del máximo órgano colegiado de la institución.

“Yo no puedo votar a favor de un dictamen que contraviene al artículo tercero de la Constitución”, expresó.

La iniciativa plantea cambiar el mecanismo de elección de la próxima Rectoría y reactivar la Comisión Rectora, que tendría facultades para designar a quien releve a la actual titular de la Universidad.

El diputado reconoció que existe una crisis en la institución, pero señaló que, ante la falta de condiciones, no deben tomarse decisiones sin consultar a la comunidad universitaria. “La Universidad Michoacana es rehén del enfrentamiento de muchos intereses y grupos de poder”, afirmó.

También advirtió que la propuesta podría retirar a estudiantes y docentes la posibilidad de elegir a la persona titular de la Rectoría, una facultad que, sostuvo, ya habían adquirido. En su lugar, dijo, la decisión regresaría a una comisión que calificó de “arcaica”.