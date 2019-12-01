Memo Valencia Reyes denuncia intimidación y amenazas: "Me quieren silenciar, pero no me voy a callar"

Morelia, Michoacán, a 6 de enero de 2026.- "Me quieren silenciar, pero no me voy a callar", apuntó Memo Valencia Reyes, líder estatal del PRI, quien reveló recientes actos de intimidación y amenazas en su contra.

"No nos vamos a rajar. Todavía el día de ayer un dron anduvo merodeando mi domicilio, fíjense cosas que pasan, pero yo no me voy a intimidar, no me voy a doblar y voy a seguir luchando", manifestó el priísta.

En su primera rueda de prensa del año, el diputado local dijo que lo único que pide para este 2026 "es vida". Apuntó que a pesar de los riesgos que implican sus denuncias, seguirá alzando la voz sin temor por las víctimas de diversos delitos.

Narró que durante los últimos días de diciembre pasado, recibió amenazas y ocurrió una agresión directa contra sus escoltas, aunque prefirió no dar mayores detalles al respecto.

"He estado sufriendo intimidación, no lo voy a decir porque no me gusta hacerme la víctima, y no lo voy a decir porque por eso me cuesta trabajo que la gente se junte conmigo, mis amigos, porque les da miedo... voy a seguir luchando", indicó el líder estatal priísta, quien reiteró que si algo le pasa, hace responsable a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia, recordó a los activistas Hipólito Mora Chávez y Bernardo Bravo, así como al exedil Carlos Manzo, de este último consideró que ya se habla poco: "No veo esperanza que se mantenga viva la llama que escondió Carlos Manzo y parece que perdió la vida en vano", expresó.