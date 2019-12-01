Memo Valencia Reyes anuncia querella contra Leonel Godoy Rangel por daños al honor

Morelia, Michoacán, 6 de enero de 2026.- El líder estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, anunció que presentará una querella por el delito de daños al honor en contra del legislador federal de Morena, Leonel Godoy Rangel.

Valencia Reyes afirmó que Godoy Rangel realizó señalamientos en su contra (hace unos meses) en un programa de podcast, los cuales calificó como "mentiras de hace 12 años".

"Ahí está el programa, yo no le voy a dar rating diciendo yo lo que él comentó, pero son señalamientos ahí de la existencia de videos y no sé qué tanta madre dice...", comentó en rueda de prensa el también diputado local. Añadió: "...a mí me ve mucha gente y es darle rating a ese delincuente".

Valencia Reyes contraatacó las acusaciones, comparando las acciones de Godoy Rangel a nivel estatal durante su gestión como gobernador y secretario de gobierno con las de Nicolás Maduro a nivel transnacional. El priista señaló que Godoy Rangel "pactó con criminales" y presuntamente entregó Michoacán al crimen organizado, argumentando que la ola de violencia en el estado se intensificó durante su periodo al frente de la Secretaría de Gobierno (Segob).

El líder del PRI subrayó que actuará ante la impunidad con la que, según él, ha navegado Godoy Rangel. "Yo sí tengo honor que cuidar, cosa que no tiene", sentenció Valencia Reyes.