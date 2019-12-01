Memo Valencia ofrece 10 mil pesos por información sobre presunto responsable de homicidio de regidor 

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 13:06:34

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre del 2026.- El diputado local del PRI, Guillermo Valencia Reyes, ofreció una recompensa de 10 mil pesos a quien proporcione información que permita identificar a un hombre apodado “El Bombón”, a quien señaló como presunto responsable del homicidio del regidor de Indaparapeo Adán Rodríguez, y de su esposa, Martha R.

La pareja murió tras ser atacada a balazos mientras viajaba en un vehículo particular; su hijo resultó lesionado.

Durante su intervención ante el pleno del Congreso de Michoacán, Valencia Reyes afirmó que “El Bombón” sería jefe de sicarios de un grupo criminal y lo responsabilizó de sembrar el terror en comunidades de la zona. Sin embargo, esas acusaciones no fueron confirmadas en la intervención por una autoridad ministerial.

“Yo ofrezco 10 mil pesos de recompensa a quien me ayude a ponerle nombre a este delincuente”, expresó el legislador, quien también mostró imágenes que, dijo, corresponden a presuntos integrantes de la delincuencia.

Valencia Reyes pidió que el próximo titular de la Fiscalía General del Estado atienda los homicidios y otros delitos que afectan a las comunidades, y sostuvo que la institución debe mantenerse al margen de intereses políticos.

El diputado también llamó a que quien encabece la Fiscalía durante los próximos nueve años tenga “carácter para enfrentar a los delincuentes”. La oferta de recompensa y los señalamientos contra “El Bombón” fueron declaraciones del legislador durante la sesión del Congreso local.