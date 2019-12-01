 Memo Valencia no descarta registrarse para encabezar la Fiscalía de Michoacán

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 15:55:18

Morelia, Michoacán, a 3 noviembre del 2026.- El dirigente estatal del PRI y diputado local, Memo Valencia Reyes, no descartó registrarse como aspirante a titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), así lo expresó luego de que esté martes se aprobara la emisión de la convocatoria para elegir a la persona que ocupará el cargo.

Durante la votación de la convocatoria en sesión del Congreso local, el legislador se abstuvo y explicó que buscaba evitar un "conflicto de intereses".

En entrevista posterior, señaló que analizará la posibilidad de participar y que consultará su decisión con integrantes de su partido y con su dirigente nacional, en particular porque el proceso ocurre en vísperas de la contienda electoral.

“No me descarto.Me abstuve en la votación precisamente para no caer en un conflicto de interés”, dijo.

Valencia Reyes afirmó que cuenta con los requisitos para registrarse y que primero revisará la convocatoria. Añadió que también hablará con su dirigencia nacional antes de tomar una decisión.

El priista sostuvo que quien resulte electo debe permanecer los nueve años que establece el periodo, y consideró que la definición de la terna corresponde al gobernador, no al Congreso ni a sus comisiones.

Al ser cuestionado sobre sus posibilidades, aseguró que varios diputados, incluidos algunos de Morena, le han expresado que lo apoyarían. También afirmó que el gobernador se opondría a su eventual llegada a la Fiscalía.

"El problema es que la terna no sale de los diputados ni de las comisiones, sale del gobernador. El primero que se opondría sería el gobernador, haría hasta lo imposible porque yo no estuviera en la fiscalía", comentó ante medios de comunicación.