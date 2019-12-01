Memo Valencia exige ir por quien ordenó el homicidio de Carlos Manzo

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 17:13:31

Morelia, Michoacán, a 19 de noviembre del 2025.- El líder estatal del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, manifestó su insatisfacción ante la reciente detención de Jorge Armando "N", presunto autor intelectual del homicidio del ex funcionario Carlos Manzo Rodríguez.

Valencia Reyes señaló que la persona detenida corresponde únicamente a la "operación material" y no al verdadero autor intelectual del crimen.

"Esta detención mientras no vayan por los verdaderos autores intelectuales, esto no va a resolver absolutamente nada, les debería dar pena dar una rueda de prensa para esto.... seguramente él siguió instrucciones ¿quién le dio instrucciones? ¿quién contrató a ese cártel para asesinar a Carlos Manzo? ¿quién está detrás? ese es el autor intelectual, no este", comentó el priísta.

Valencia Reyes insistió en que no se debe descartar el móvil político detrás del asesinato, independientemente de la confirmación del vínculo con el crimen organizado.

Este martes desde la ciudad de México Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre la detención en Morelia de Jorge Armando N. alias "el Lic", presunto autor intelectual del asesinato del edil de Uruapan.