Melón de Zicuirán, símbolo de esperanza y unidad en la Tierra Caliente: Reyes Galindo 

Zicuirán, Mich., 24 de enero de 2026.-"Esta la fiesta del melón, el reflejo del corazón de cientos de familias, que desde hace muchísimos años hincan la rodilla en la tierra y alzan su mirada al cielo para agradecerle a Dios por ver nacer el fruto que nos da identidad; por eso, cuando hablamos del melón de Zicuirán, hablamos de nuestra propia identidad y de nuestra propia historia", dijo el diputado por el Distrito 22, Reyes Galindo Pedraza.

Lo anterior, durante la inauguración de la Expo Feria del Melón en su edición número 14, donde el legislador expresó su gran admiración y respeto por quienes trabajan la tierra, para producir alimentos que se llevan del campo de la Tierra Caliente, a la mesa de miles de familias.

"Quiero hacer una pausa desde lo más profundo de mi corazón, para agradecer a quienes hacen posible esta gran fiesta, a todas y todos los productores de melón, que desde hace 87 años, casi 9 décadas, se han esforzado por mejorar la realidad de nuestra región; aquellos quienes han sido pilar y ejemplo de dedicación", acotó.

En ese contexto, Reyes Galindo refrendó que el melón para esta región, significa esperanza y unidad, "cada zurco es un lazo que nos une y cada cosecha es bienestar para nuestros hijos; por eso hoy, desde esta gran fiesta levantamos la voz con orgullo y desde el corazón de los Pueblos Hermanos de la Tierra Caliente, nos decimos dispuestos y listos para ofrecernos participar en la pacificación de nuestro estado", afirmó.

"Le decimos a nuestra querida presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo y a nuestro gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que cuentan con nuestra mano solidaria y que nos consideren a los que somos de aquí, sus aliados incondicionales en las causas más nobles y más legítimas porque hoy Zicuirán vive una realidad muy distinta, pues somos prueba de que el trabajo vence al miedo y mata la grilla", sentenció el congresista.

Por último, indicó que el estigma y el prejuicio, que desde tiempos remotos se ha impuesto a esta zona, donde se tenía miedo a la violencia y la inseguridad, se está erradicando y los logros están a simple vista con la llegada de la Universidad Rosario Castellanos a Múgica, que significa una semilla de luz para nuestros jóvenes.