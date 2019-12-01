Melba Albavera destaca el legado del voto femenino y llama a seguir rompiendo barreras por la igualdad

Morelia, Michoacán, a 17 de octubre del 2025.- En el marco de la conmemoración por los 72 años del voto femenino en México, la diputada Melba Edeyanira Albavera Padilla, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género, destacó que este aniversario simboliza no solo un triunfo histórico, sino también un llamado a continuar la transformación social hacia la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos del poder.

“Hoy celebramos 72 años desde aquel grito de justicia que transformó la historia de nuestro país. Las sufragistas, las primeras legisladoras y gobernadoras nos abrieron el camino, y hoy su lucha encuentra eco en una nueva etapa: hemos pasado del primer voto femenino a la primera mujer presidenta de México”, expresó la legisladora michoacana durante su intervención en el Congreso del Estado.

Albavera Padilla subrayó que la igualdad en la cúspide del poder debe reflejarse en todos los niveles, desde los cabildos municipales hasta los espacios domésticos, donde la equidad debe ser una práctica cotidiana. Reiteró que el lema de la 76 Legislatura, “Cada voz importa, cada idea cuenta”, cobra mayor sentido al reconocer las aportaciones de todas las mujeres que allanaron el camino, y de quienes hoy continúan legislando con perspectiva de género.

Finalmente, la diputada hizo un llamado a los tres poderes del Estado y a la sociedad michoacana a sumarse a esta nueva etapa de igualdad. “Hace 72 años obtuvimos el derecho a participar; hoy una mujer encabeza la Presidencia de la República. Que dentro de otros 72 años se diga que desde Michoacán supimos estar a la altura de la historia”, concluyó.