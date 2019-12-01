Mejores servicios públicos garantizan más seguridad para Morelia: Juan Carlos Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Enero de 2026 a las 12:00:55
Morelia, Michoacán, a 19 de enero de 2026.- Para pacificar a Morelia, no basta con operativos; es urgente dotar de servicios básicos a las colonias que por décadas han sido olvidadas, afirmó el diputado Juan Carlos Barragán Vélez. 

Al señalar que la desigualdad es el principal caldo de cultivo para la violencia, el legislador aseguró que "mejores servicios públicos significan más seguridad".

Barragán Vélez explicó que donde faltan el agua, el drenaje, el transporte eficiente y el alumbrado público, crece la vulnerabilidad de las familias. Esta carencia no es casualidad, es un factor que limita las oportunidades de desarrollo y permite a la delincuencia tomar el control del territorio.

“Atender las zonas más rezagadas reduce los factores de riesgo y fortalece la reconstrucción del tejido social. Si iluminamos las calles, pavimentamos los caminos y garantizamos el agua, le estamos arrebatando terreno a la delincuencia", enfatizó el diputado.

El legislador michoacano subrayó que su trabajo de territorio en las colonias más vulnerables de la capital no responde a una moda ni a la búsqueda de una fotografía, sino a un método de trabajo para priorizar lo urgente y cerrar las brechas de desigualdad que alimentan la inseguridad.

"Nosotros hacemos presencia en las calles para escuchar y resolver. El abandono institucional es lo que facilita la violencia; por ello, nuestro compromiso es gestionar que el presupuesto llegue primero a quienes menos tienen, porque solo cerrando esas brechas sociales lograremos la paz duradera que Morelia necesita", concluyó.

