Mejores calles para Huimilpan: Luis Nava

Huimilpan, Querétaro, 21 de enero del 2026.- Con una inversión de 5.45 millones de pesos, el secretario de Desarrollo Social del Estado de Querétaro, Luis Nava, encabezó la entrega de la obra de rehabilitación de la calle Agustín Saldaña, ubicada en la cabecera municipal de Huimilpan, como parte de las acciones que impulsa el Gobierno del Estado para fortalecer la infraestructura básica y mejorar el entorno urbano en los municipios.

El titular de la dependencia explicó que esta obra representa una mejora significativa en la movilidad y en las condiciones de infraestructura urbana, ya que no solo optimiza la circulación vehicular, sino que también brinda mayor seguridad y accesibilidad para peatones; además, destacó que los trabajos realizados benefician de manera directa e indirecta a más de mil 500 personas, al fortalecer la conectividad vial y elevar la calidad de vida de las familias que habitan en la zona.

“Estamos cumpliendo uno de los compromisos del Gobernador Mauricio Kuri, que es mejorar las condiciones de vida de las familias queretanas (…) Eso es lo que queremos: que las familias vivan mejor y seguir construyendo el mejor Huimilpan de la historia”, puntualizó.

La obra contempló una intervención integral a lo largo de 254 metros, con la colocación de concreto hidráulico, además de la sustitución de 506 metros de línea de agua potable y 255 metros de drenaje sanitario, así como la construcción de banquetas, rampas y guarniciones, lo que permite contar con una vialidad más segura, funcional y duradera.

Finalmente, el presidente municipal de Huimilpan, Jairo Morales, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó la coordinación permanente entre ambas instancias, al señalar que este tipo de proyectos reflejan el trabajo conjunto para impulsar acciones que impacten positivamente en el desarrollo del municipio y en la calidad de vida de las y los huimilpenses.