Mejora Ayuntamiento de Morelos caminos rurales y espacios públicos con obras de infraestructura para beneficio de la ciudadanía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 19:14:55

Villa Morelos, Michoacán, a 20 de agosto 2025.– El presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, informó que como parte de los compromisos de su administración para garantizar vías seguras y funcionales, se llevan a cabo trabajos de rehabilitación de caminos rurales con maquinaria pesada.

Al respecto, destacó que estas labores, que incluyen la nivelación de caminos, excavaciones, desazolve y compactación del suelo, permiten mejorar las condiciones de tránsito en beneficio de las familias que diariamente utilizan estas vialidades para trasladarse, trabajar o comercializar sus productos.

Asimismo, dio a conocer que avanzan de manera significativa las obras de construcción y mejoramiento en espacios públicos, como banquetas y camellones, que no sólo embellecen el entorno urbano, sino que también brindan mayor seguridad y accesibilidad a peatones y automovilistas.

Dichas acciones contemplan la colocación de concreto hidráulico, instalación de estructuras metálicas y la integración de áreas verdes con árboles y jardineras.

Conejo Alejos resaltó que con estas obras se busca fortalecer la conectividad del municipio, dignificar los espacios comunitarios y ofrecer mayor seguridad a los habitantes y visitantes, especialmente en temporada de lluvias, cuando los caminos presentan mayores afectaciones.

“Estamos trabajando de frente con la ciudadanía, invirtiendo en infraestructura que impacta de manera directa en la calidad de vida de nuestra gente. Cada acción que realizamos es pensando en el bienestar de las y los morelenses”, expresó el edil.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Morelos refrenda su compromiso de construir un municipio más seguro, accesible y con mejores condiciones de movilidad y desarrollo para todos.