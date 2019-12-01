Mejora  Gobierno de Morelia camino al poniente de la ciudad, con colocación de carpeta asfáltica

Mejora  Gobierno de Morelia camino al poniente de la ciudad, con colocación de carpeta asfáltica
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Octubre de 2026 a las 18:47:23
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Morelia, Michoacán; 06 de octubre de 2026.- Como parte del Programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento vial, el Gobierno de Morelia, que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, continúa con las acciones para mejorar las condiciones de las calles y caminos de la ciudad, con la colocación de carpeta asfáltica en un tramo importante del antiguo camino a La Huerta, al poniente de la capital michoacana.

Personal de la Secretaría de Obras Públicas realizó este martes los trabajos de colocación de carpeta asfáltica a lo largo de 500 metros, desde la calle Laurel hasta el cruce con Periférico Paseo de la República, junto a las canchas de Policía y Tránsito, con lo que se mejora la superficie de rodamiento de este importante acceso para la zona.

Esta intervención da continuidad a los trabajos realizados recientemente en este camino, donde se llevaron a cabo labores de preparación y nivelación de la superficie luego de las lluvias registradas en Morelia.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia mantiene el trabajo permanente para mejorar las condiciones de las vialidades y ofrecer a las y los morelianos caminos más seguros y adecuados para sus traslados.

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