Mejora  Gobierno de Morelia camino al poniente de la ciudad, con colocación de carpeta asfáltica

Morelia, Michoacán; 06 de octubre de 2026.- Como parte del Programa de reparación, rehabilitación y reencarpetamiento vial, el Gobierno de Morelia, que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, continúa con las acciones para mejorar las condiciones de las calles y caminos de la ciudad, con la colocación de carpeta asfáltica en un tramo importante del antiguo camino a La Huerta, al poniente de la capital michoacana.

Personal de la Secretaría de Obras Públicas realizó este martes los trabajos de colocación de carpeta asfáltica a lo largo de 500 metros, desde la calle Laurel hasta el cruce con Periférico Paseo de la República, junto a las canchas de Policía y Tránsito, con lo que se mejora la superficie de rodamiento de este importante acceso para la zona.

Esta intervención da continuidad a los trabajos realizados recientemente en este camino, donde se llevaron a cabo labores de preparación y nivelación de la superficie luego de las lluvias registradas en Morelia.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia mantiene el trabajo permanente para mejorar las condiciones de las vialidades y ofrecer a las y los morelianos caminos más seguros y adecuados para sus traslados.