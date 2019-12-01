Mejía Berdeja llama a celebrar siete años de transformación y unidad nacional

Ciudad de México, 1 de diciembre del 2025.- El diputado federal Ricardo Mejía Berdeja llamó a los mexicanos a asistir el próximo 6 de diciembre al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar los siete años de la Cuarta Transformación, destacando que el país vive un momento de avances sociales, estabilidad económica y fortalecimiento democrático que “merece ser reconocido y celebrado por el pueblo”.

Mejía Berdeja respaldó la convocatoria emitida por la mandataria Claudia Sheinbaum, al afirmar que estos primeros siete años de transformación representan “un cambio profundo y palpable en la vida de millones de familias mexicanas”, gracias al fortalecimiento de los programas sociales, la expansión de la infraestructura pública y el compromiso gubernamental con la justicia social.

“El 6 de diciembre se convierte en una fiesta nacional. Es el símbolo de que México decidió caminar hacia adelante, con honestidad, con bienestar para su gente y con un proyecto de nación sólido que pone al centro a quienes habían sido olvidados. Por eso debemos celebrarlo en unidad”, expresó el diputado federal por el Partido del Trabajo (PT).

Ricardo “El Tigre” Mejía resaltó que, pese a las campañas de desinformación impulsadas desde redes sociales, “la realidad se impone”: hay avances que se sienten en cada región del país, especialmente en los apoyos que reciben millones de mexicanos. Subrayó que en este periodo histórico se han consolidado programas emblemáticos como la pensión universal para adultos mayores, los apoyos a mujeres de 60 a 64 años, las becas estudiantiles, así como la creación de nuevas universidades y preparatorias.

“El pueblo sabe que hoy vive mejor. Las obras públicas, las carreteras rehabilitadas, la inversión social sin precedentes y el crecimiento económico muestran que México está de pie y avanza. Eso es lo que vamos a celebrar”, agregó.

El legislador por Coahuila afirmó que la transformación del país ha resistido ataques, desinformación y discursos de odio provenientes de sectores que “no aceptan que México cambió porque el pueblo decidió cambiar”. Insistió en que la oposición no ha logrado convencer porque “no se construye confianza con insultos, violencia o noticias falsas”.

Mejía Berdeja reiteró que la continuidad del proyecto es una demanda popular que se refleja en la aceptación mayoritaria de la mandataria federal y en el respaldo social que se expresa en las calles y en las comunidades. “Cuando un gobierno transforma la vida de la gente, el pueblo lo defiende. Y hoy, el pueblo quiere que sigamos adelante, que no volvamos al pasado de privilegios para unos cuantos, como sucede aún en entidades como Coahuila y Guanajuato”, afirmó.

Finalmente, el diputado federal invitó nuevamente a asistir al Zócalo el próximo viernes 6 de diciembre, al asegurar que será una jornada de unidad, alegría y celebración por los logros alcanzados en estos siete años. “Este aniversario recuerda lo que hemos logrado; también confirma el rumbo que México quiere mantener: justicia, bienestar y transformación permanente”, concluyó.