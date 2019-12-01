“Mega Caravana del Terror”, no está autorizada para realizarse en Morelia, Michoacán

“Mega Caravana del Terror”, no está autorizada para realizarse en Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 22:59:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- La Policía de Morelia, dio a conocer que el evento “Mega Caravana del Terror”, el cual está programado para el próximo 31 de octubre de 2025 y es promovido por un grupo identificado como Motorcycle Racing Society Bikers, no está autorizado, debido a que no cuenta con los permisos y autorizaciones necesarias para realizarlo en la capital michoacana.

También indicaron que dicho grupo organizador, ya ha estado relacionado con actos previos que han puesto en peligro la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, por lo que se tendrá una vigilancia permanente para evitar cualquier situación de cuidado.

Por ello, la corporación hace un llamado a la ciudadanía para que no participen en esta actividad que no está autorizada.

Para las personas que asistan, podrán ser acreedoras a sanciones administrativas como multas, traslado a corralón y arresto hasta por 36 horas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito y Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Morelia.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Tiroteo en plena fiesta de San Judas en Uruapan, Michoacán: hieren a hombre a balazos
Madre denuncia ante la CEDH Michoacán detención de su hijo en silla de ruedas, al que quieren ligar con homicidio del líder limonero Bernardo Bravo; Apatzingán, tierra sin Ley bajo la alcaldesa Fanny Arreola
Alerta Ayuntamiento de Papantla en Veracruz por hallazgo de explosivos en veladoras
Fiscalía Michoacán incinera en Uruapan 100 kilos de estupefacientes sacados de las calles
Más información de la categoria
Madre denuncia ante la CEDH Michoacán detención de su hijo en silla de ruedas, al que quieren ligar con homicidio del líder limonero Bernardo Bravo; Apatzingán, tierra sin Ley bajo la alcaldesa Fanny Arreola
Con un lleno impresionante se presentó en el Foro de espectáculos Luis Ángel “El Flaco”, engalanando la Feria Regional de Todos los Santos en Ciudad Hidalgo, Michoacán
Captura de Álvarez Puga en EEUU revive oscura trama de espionaje que costó 2 mil 700 millones a Michoacán, orquestada por el prófugo Silvano Aureoles; dos ex funcionarios que autorizaron contratos, ya están presos 
Bloqueos carreteros afectan a transportistas y provocan caos vial en la región Laja-Bajío
Comentarios