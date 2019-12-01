“Mega Caravana del Terror”, no está autorizada para realizarse en Morelia, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- La Policía de Morelia, dio a conocer que el evento “Mega Caravana del Terror”, el cual está programado para el próximo 31 de octubre de 2025 y es promovido por un grupo identificado como Motorcycle Racing Society Bikers, no está autorizado, debido a que no cuenta con los permisos y autorizaciones necesarias para realizarlo en la capital michoacana.
También indicaron que dicho grupo organizador, ya ha estado relacionado con actos previos que han puesto en peligro la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, por lo que se tendrá una vigilancia permanente para evitar cualquier situación de cuidado.
Por ello, la corporación hace un llamado a la ciudadanía para que no participen en esta actividad que no está autorizada.
Para las personas que asistan, podrán ser acreedoras a sanciones administrativas como multas, traslado a corralón y arresto hasta por 36 horas, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tránsito y Reglamento de Orden y Justicia Cívica del Municipio de Morelia.