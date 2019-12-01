Medio ambiente, seguridad, atención social y reforma electoral, prioridades del PVEM en plenaria

Ciudad de México, a 31 de agosto de 2025.- El diputado federal Ernesto Núñez Aguilar adelantó que durante la plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), programada para este fin de semana, se definirán como ejes prioritarios las acciones en materia de medio ambiente, seguridad, atención a adultos mayores y niñez, así como la revisión de la reforma electoral propuesta por la presidenta de México.

“Estos temas son fundamentales para nuestro trabajo legislativo y reflejan el compromiso del Partido Verde con la protección del entorno, la seguridad de la ciudadanía, el bienestar de quienes más lo necesitan y el fortalecimiento de nuestro sistema democrático”, señaló Núñez Aguilar.

Durante el encuentro, los legisladores del PVEM también revisarán temas coyunturales del país, incluyendo políticas económicas, programas de desarrollo social y estrategias de conservación ambiental, con el objetivo de presentar propuestas que contribuyan al bienestar de todas las regiones de México.

El diputado subrayó que la plenaria es un espacio de diálogo, análisis y consenso, donde se buscará construir acuerdos que permitan impulsar acciones legislativas de impacto positivo para la población, fortaleciendo la presencia y participación del Partido Verde en la agenda nacional.

Adicionalmente, Núñez Aguilar reiteró la importancia de mantener una comunicación cercana con la ciudadanía, escuchando sus necesidades y atendiendo de manera efectiva los retos que enfrentan los distintos sectores de la sociedad, desde la niñez hasta los adultos mayores.