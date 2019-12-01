MC plantea que el voto sea obligatorio y a partir de los 16 años

MC plantea que el voto sea obligatorio y a partir de los 16 años
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 13:18:45
Ciudad de México, a 6 de marzo 2026.- En el marco de la entrega de la Reforma Electoral de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó que envió al Congreso un documento en el que propone establecer el voto obligatorio, y que sea a partir de los 16 años de edad.

Asimismo, en compañía de las y los legisladores de su partido, el emecista señaló que también plantea una estrategia gradual que lleve a la aplicación total del sufragio electrónico, reducir 10 por ciento el presupuesto a los institutos políticos, disminuir sus espots en campañas y evitar funciones duplicadas en los órganos electorales, así como mayor blindaje para evitar el financiamiento de campañas por parte de grupos delictivos.

“El rol de una fuerza política no se puede limitar a votar en contra de una iniciativa o de una propuesta presentada por otra o por el gobierno, sino que debe presentar una alternativa”, apuntó el ex candidato presidencial.

En resumen, la propuesta del movimiento naranja prevé modificaciones a 638 artículos, a cuatro leyes y una reforma constitucional.

Por otra parte, en lo que corresponde a la iniciativa presidencial en la materia, Álvarez Máynez dijo que la decisión de su partido de apoyar o no la propuesta del Ejecutivo “depende mucho también de la cerrazón o no, o del diálogo que se quiera tener (por el partido mayoritario), y del formato parlamentario que se acuerde” para el debate legislativo.

Noventa Grados
