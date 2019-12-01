MC Michoacán se fortalece como la gran alternativa rumbo a su Cuarta Convención Estatal este domingo; asistirán Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez

Morelia, Michoacán, a 17 de febrero de 2026.- Movimiento Ciudadano en Michoacán avanza hacia su Cuarta Convención Estatal este domingo en Morelia, y dicha jornada será clave para renovar sus órganos de dirección y reafirmar que la Fuerza Naranja es hoy la alternativa frente a los viejos esquemas partidistas y en este marco, Víctor Manuel Manríquez González formalizó su registro como candidato a la Coordinación Estatal ante las instancias internas, cerrando así el proceso que marcará la nueva etapa del partido. El encuentro contará con la presencia de Jorge Álvarez Máynez y Dante Alfonso Delgado Rannauro.

La Fuerza Naranja en la entidad se declara lista para vivir una jornada decisiva que consolidará a Movimiento Ciudadano como la alternativa real para las y los michoacanos. La Cuarta Convención Estatal marcará el inicio de una nueva etapa de fortalecimiento interno, crecimiento territorial y construcción de un proyecto con visión de futuro.

En este contexto, Víctor Manuel Manríquez formalizó su registro como aspirante a la Coordinación Estatal ante los órganos de dirección del partido, acompañado por liderazgos de distintas regiones del estado, refrendando la unidad en torno a un proyecto que se asume como la alternativa responsable y cercana a la ciudadanía en cada municipio.

“Hoy formalicé mi registro como propuesta a la coordinación estatal ante los órganos de dirección, junto a compañeras y compañeros de todo el estado. Nos une una meta clara: Michoacán necesita una verdadera alternativa, y vamos a construir esa alternativa juntas y juntos”, expresó, subrayando que esta etapa representa el cierre formal del proceso interno previo a la convención.

La Cuarta Convención Estatal se realizará este domingo en Morelia con la participación de delegadas y delegados numerarios, quienes tendrán la responsabilidad de votar para definir la integración del Consejo Estatal, la Comisión Operativa, la Coordinación Estatal, las y los delegados a la Asamblea Nacional, así como la conformación del Consejo Político, fortaleciendo así la alternativa institucional que representa el movimiento.

Este importante encuentro contará con la presencia del coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, y del dirigente fundador, Dante Alfonso Delgado Rannauro, quienes encabezarán los trabajos de esta jornada democrática que consolidará a la Fuerza Naranja como la alternativa política que avanza, se fortalece desde sus bases y está lista para responder a los retos que demanda Michoacán.