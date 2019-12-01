Mayor y mejor atención a pacientes de enfermedades raras y crónico-degenerativas en Michoacán: Aprueban Diputados

Mayor y mejor atención a pacientes de enfermedades raras y crónico-degenerativas en Michoacán: Aprueban Diputados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 15:38:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; a 25 de febrero de 2026.- Las y los integrantes de la 76 Legislatura aprobaron incorporar a la Ley de Salud del Estado disposiciones específicas en materia de enfermedades raras y crónico-degenerativas, a fin de promover su detección oportuna, atención integral, seguimiento clínico y coordinación interinstitucional.

En sesión ordinaria, el Pleno del Poder legislativo avaló con 28 votos a favor, la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción nacional y dictaminado por la Comisión de Salud y Asistencia Social, mediante la cual se incorpora al artículo 2 de dicha ley los conceptos de Enfermedad Crónico-Degenerativa, Enfermedad Rara y Medicamentos Huérfanos.

Asimismo, se adicionó una Sección Segunda denominada “Del Diagnóstico, Atención y Tratamiento de las Enfermedades Raras y Crónico-Degenerativas” al Capítulo IV del Título Segundo de la ley, para establecer como atribución de la Secretaría de Salud de Michoacán promover la implementación de acciones y programas orientados a la detección, diagnóstico, atención, seguimiento y referencia de personas que viven con dichos padecimientos.

Además, se creará un Consejo Estatal para la Atención de las Enfermedades Raras y Crónico-Degenerativas, con la finalidad de emitir opiniones y propuestas orientadas a fortalecer las políticas públicas, programas y acciones al respecto; el cual, será presidido por el titular de la Secretaría de Salud del Estado, e integrado por un representante del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán.

Así como, tres especialistas médicos con reconocida experiencia en: Genética clínica, Medicina interna, pediatría, y neurología o inmunología, y/o aquellos con las especialidades que se consideren necesarios; dos investigadores en biomedicina, biotecnología o epidemiología; dos representantes de asociaciones civiles de pacientes o cuidadores primarios; entre otros representantes del área de salud, académica, farmacología y legislativa.

Cabe señalar que las y los integrantes del Consejo desempeñarán su encargo de manera honorífica, sin percepción de remuneración alguna y sin generar relación laboral.

Finalmente, se estableció la creación del Registro Estatal de Enfermedades Raras y Crónico-Degenerativas, con el objeto de recabar, sistematizar y analizar información epidemiológica y estadística; además, la secretaría, promoverá el acceso progresivo a medicamentos huérfanos y terapias especializadas, a fin de mejorar de manera significativa la calidad de vida de quienes las padecen, así como de sus familias y personas cuidadoras.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan bolsas con restos humanos en la colonia El Mirador de Tultepec, Estado de México
Motociclistas resultan heridos tras ser atropellados cerca de la entrada al Fraccionamiento Monte Olivo de Zamora, Michoacán
Balean a joven en Jacona, Michoacán
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Más información de la categoria
PT advierte que reforma electoral “no es viable” y “está fuera de toda realidad”, señala Polevnsky
Cae "El Hacha" presunto operador regional de Jalisco en Tlaxcala
Omar García Harfuch desata furor en su cumpleaños; redes se incendian con piropos y halagos
Amenaza de bomba desata evacuación masiva en Torre Prisma, sede del PJF
Comentarios