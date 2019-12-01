Mayor democracia y soberanía en Michoacán con la aprobación de la reforma que elimina la reelección y el nepotismo electoral: Reyes Galindo

Mayor democracia y soberanía en Michoacán con la aprobación de la reforma que elimina la reelección y el nepotismo electoral: Reyes Galindo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 22:25:29
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Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- Con la aprobación en el Congreso de Michoacán de la reforma para prohibir el nepotismo, delimitar quiénes no pueden aspirar a una diputación o cargo municipal y la reelección inmediata; se podrá garantizar un ejercicio electoral con mayor democracia y soberanía para que en las próximas campañas del 2030 prevalezca la equidad en el ejercicio ciudadano.

Así lo señaló el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, quien aplaudió la disposición de las y los legisladores para avalar por unanimidad esta reforma constitucional en beneficio del pueblo, en la que votaron a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales sobre las reformas propuestas.

Reyes Galindo, explicó que de acuerdo con las Consideraciones del Dictamen, quedó prohibida la reelección inmediata a los cargos populares para diputados locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, así como jueces y magistrados del Poder Judicial; así como también queda estrictamente prohibido el nepotismo en línea recta y colateral hasta el cuarto grado.

“El objetivo de eliminar el nepotismo, es erradicar el fenómeno familiar de los puestos populares en el Estado de Michoacán, a fin de evitar el bloqueo de las alternancias democráticas en los procesos electorales, por lo que con estas reformas se establece una restricción temporal y no absoluta al derecho de ser votado para las personas Diputadas, Presidentes y Presidentas Municipales, Regidoras y Regidores, y personas Síndicas, en aras de la dedicación exclusiva a la gestión pública”, agregó.

El líder de la bancada del PT,  que este es un gran paso a la democracia y bienestar del pueblo michoacano que aseguró,  rendirá frutos en el ejercicio democrático a partir del año 2030 y consecuentemente habrá una transición hacia un estado libre de cacicazgos políticos, que abrirá las puertas a nuevos liderazgos emanados del pueblo.

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