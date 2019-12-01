Máynez contradice a Sheinbaum y niega alianza MC-PAN

Ciudad de México, a 20 de octubre 2025.- El dirigente nacional del partido Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, contradijo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que existe la posibilidad de que su instituto político se alíe con el Partido Acción Nacional (PAN).

A través de un mensaje en redes sociales, en el que publicó una carta, el ex candidato presidencial aseguró que la mencionada alianza “no existe”, y llamó a la jefa del Ejecutivo federal a no adelantar tiempos electorales y concentrarse en lo que realmente le importa a los mexicanos.

“En los últimos días, la presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en adelantar los tiempos electorales. Primer error, pues apenas lleva un año en el gobierno y la gente merece que se concentre en los problemas verdaderamente relevantes, y no en procesos electorales. Además, lo ha hecho faltando a la verdad… vale la pena dejar a un lado la politiquería y las discusiones de una alianza electoral que no existe. O existe únicamente en la imaginación de quienes le hablan al oído para distraerla de lo que verdaderamente importa”, Álvarez Máynez.

Asimismo, arremetió contra la mandataria mexicana por calificar al MC como un instituto político “supuestamente progresista”.

En ese sentido, el político zacatecano dijo que en los últimos siete años “no existe una sola acción progresista que haya sido implementada sin la participación activa de Movimiento Ciudadano”.

“Los aumentos a los salarios mínimos, establecer los programas sociales en la Constitución y los derechos laborales para las personas trabajadoras del hogar, han contado con nuestro respaldo y con nuestros votos en el Congreso de la Unión. No puede meternos en la misma canasta que al PRIAN, porque hemos actuado con congruencia y, a diferencia de ellos y de Morena, siempre, anteponiendo las ideas y el respeto”, indicó el ex diputado federal.