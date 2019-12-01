Máxima transparencia en el Poder Judicial en el uso de los recursos públicos

Morelia, Michoacán, 16 de diciembre de 2025.- Con el Nuevo Poder Judicial se ha establecido el compromiso de máxima transparencia en el manejo de los recursos públicos, ajustándose a todas las disposiciones normativas en la materia y a los procedimientos establecidos, esto con la finalidad de que la población esté enterada del uso del presupuesto.

Asimismo, se ha publicado de manera puntual y completa la información tanto en la Plataforma Nacional de Transparencia como en el portal web institucional, muestra de ello son los pagos por motivo de “indemnizaciones constitucionales” que autorizó la anterior administración del Poder Judicial, y que se cubrieron a inicios de septiembre de este año para cuatro ex magistrados y un ex consejero que se separaron del cargo por motivo de la Reforma Judicial, y los cuales ya no laboran en algún otro espacio en la institución.

Con la finalidad de garantizar la mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos, la Auditoría Superior de Michoacán se encuentra realizando una auditoría extraordinaria por el periodo del primero de enero al 14 de septiembre del 2025, lapso en el cual ejerció el presupuesto la anterior administración judicial.

La población puede acceder directamente a la Plataforma Nacional de Transparencia o al portal web institucional para revisar la información que se publica de oficio por parte del Poder Judicial, o de igual manera solicitar la información que requiera por esa misma vía.

El Nuevo Poder Judicial de Michoacán reafirma su compromiso con la máxima transparencia y la rendición de cuentas.