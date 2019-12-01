Mauricio Reyes anuncia piloto para generar energía con gas natural en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 5 de Marzo de 2026 a las 18:10:29

Querétaro, Qro., 5 de marzo de 2026.- El director de la Agencia de Energía del estado de Querétaro, Mauricio Reyes Caracheo, anunció que se trabaja con el sector industrial en un proyecto piloto para generar energía con gas, el cual será implementado en parques industriales en lo largo y ancho de la entidad.

Explicó que este proyecto nació de la necesidad, ya que la limitada capacidad de generación eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de la nueva legislación federal en materia de energía, permite implementar este tipo de esquemas para el suministro energético.

“La Agencia, junto con industriales de Querétaro interesados y necesitados, hemos ido desarrollando ya proyectos de manera paralela para generar energía mediante el gas”, dijo.

Reconoció que Querétaro no cuenta con todas las condiciones necesarias para generar energía renovable en la cantidad que requiere la industria, por lo que el uso de gas se plantea como una alternativa viable para garantizar el suministro.

Indicó que el proyecto ya presenta avances importantes en su desarrollo, incluso con proveedores, ingeniería y recursos identificados.

“Tenemos un gran avance, ya con proveedores, ya con ingenierías, ya con lugares más definidos y con recursos, hay fondos de inversión que están puestos y dispuestos”.

Aseguró que actualmente se tiene autorización para generar hasta 20 megawatts por cada parque industrial, aunque algunos complejos industriales en el estado requieren hasta 120 megawatts para operar.

Afirmó que este esquema representa beneficios para los parques industriales, ya que permitiría reducir costos y tener mayor autonomía en el suministro energético.