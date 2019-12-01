Mauricio Prieto no necesitaba enviar carta de renuncia, ya estaba dado de baja del PRD: Octavio Ocampo

Morelia, Michoacán, a 23 de marzo de 2026.- La carta de renuncia al PRD del ex legislador federal Mauricio Prieto Gómez era innecesaria, señaló Octavio Ocampo Córdova, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán.

En rueda de prensa, el también diputado local indicó que Prieto Gómez forma parte de un grupo de exmilitantes que ya habían sido dados de baja, específicamente aquellos que, según la dirigencia, "violentaron principios del partido".

"Son decisiones que toma cada quien en su vida personal y hay que respetarlas. Digo una cosa: lo político y la relación de amistad esa puede ser otra, son cosas diferentes, pero no hay necesidad. Yo creo que no es momento de que quieran ver al partido como una oportunidad de que su nombre vuelva a sonar porque luego como que están ya en el baúl, ¿no? Y entonces de repente dicen, ¿cómo me noto? ¿Cómo me noto? Pues ahora saco esto", sentenció el perredista.

La carta de Mauricio Prieto, con fecha del 24 de marzo, señala que después de tres décadas concluye su militancia en el PRD.

"Hoy cierro este ciclo con gratitud; por las oportunidades, las enseñanzas, las luchas compartidas y por las personas con quienes coincidí en este camino. Mi decisión responde a un proceso de reflexión personal, en el que reconozco que los tiempos cambian y que las rutas también deben hacerlo. Sin embargo, los principios de justicia social, dignidad y compromiso con la gente seguirán siendo la guía de mi actuar", expresa Prieto Gómez.