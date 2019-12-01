Mauricio Kuri y Felifer Macías presentan paquete de obras pluviales para Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 10 de noviembre 2025.- Con una inversión cercana a los 450 millones de pesos, el gobernador, Mauricio Kuri González; y el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías Olvera, presentaron el paquete de obras pluviales para prevenir riesgos, proteger a las familias, y fortalecer la infraestructura de la capital. El proyecto se concentra en la cuenca del Bordo Benito Juárez, uno de los cauces más importantes para la regulación del agua en la zona metropolitana.

Desde el auditorio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el alcalde de la capital informó que el plan también considera la construcción del Bordo Cuates II, en la colonia Halcones; así como un puente-alcantarilla en la calle Eurípides; nuevos diques reguladores en Menchaca, y la reconstrucción de la calle Obreros en San Pedrito Peñuelas, con un cajón pluvial subterráneo.

Con estas acciones, señaló, se podrá reducir de un 60 a 70 por ciento la fuerza del agua que llega a las zonas bajas de la ciudad, conduciéndola de manera controlada hacia el Río Querétaro, aportando así mayores márgenes de seguridad a la población.

“Enorme agradecimiento al gobernador Mauricio Kuri por este apoyo que va a dar para la ciudad de Querétaro y para el beneficio de cientos de miles de personas de la delegación Epigmenio González, Centro Histórico, Josefa Vergara y Carrillo Puerto”.

Mencionó que este plan fue diseñado en conjunto por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Obras Públicas del municipio de Querétaro y la Comisión Estatal de Aguas(CEA).

Detalló que además de las acciones que contempla este paquete, la administración municipal ha erogado cerca de 300 millones de pesos en obras pluviales y drenaje en distintas colonias y comunidades; mientras que el Gobierno del Estado ha invertido 93 millones en obras de mejoramiento y rehabilitación de calles en la demarcación.

“Con esto, compañeras y compañeros, estamos hablando de una inversión conjunta que ya se está ejecutando y en proceso por más de 800 millones de pesos entre Estado y Municipio, siendo ya una cifra histórica sin precedentes para llegar a lo más importante y lo más urgente para los ciudadanos”.

Ante el embate de la naturaleza que afectó la zona metropolitana y la Sierra Gorda, el mandatario estatal y el presidente municipal destacaron que el espíritu que mueve a Querétaro es el de una sociedad solidaria que no espera a que pase la tormenta para ponerse de pie. Respecto al paquete de obras que anunciaron, compartieron que los trabajos iniciarán en diciembre y se desarrollarán durante los próximos ocho meses.