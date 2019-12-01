Mauricio Kuri se reunirá con Claudia Sheinbaum para abordar proyectos de vivienda y simplificación administrativa

Querétaro, Querétaro, 20 de octubre de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, confirmó que este miércoles sostendrá un encuentro de trabajo en la capital del país con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una cumbre que reunirá a mandatarios estatales para definir la agenda nacional en materia de simplificación administrativa y proyectos estratégicos de vivienda.

Indicó que la convocatoria girará en torno a la revisión de procesos administrativos y esquemas habitacionales impulsados en coordinación con el Infonavit.

"Sí, estaremos mañana a las 12 del día con la presidenta, a ver qué se puede hacer por los temas.

Tengo entendido de la vivienda que se quiere hacer con Infonavit. Hasta ahí tengo el dato; el formato de la reunión contemplará un análisis general y que, en el rubro específico de vivienda, se proyecta la construcción de unas cinco mil unidades distribuidas en demarcaciones como Querétaro, San Juan del Río, Corregidora, Tequisquiapan y El Marqués, esquema en el que se evaluará la participación de los municipios y el estado mediante la aportación de reservas territoriales”.

En otro tema, el mandatario estatal confirmó que este próximo domingo asistirá al evento convocado por el Partido Acción Nacional (PAN), en el cual se darán a conocer los nombres de los perfiles que contenderán para defender las alcaldías en los municipios queretanos.

Sobre las expectativas de este proceso interno y los mensajes emitidos a las fuerzas políticas, el gobernador hizo un llamado enfático a privilegiar el debate de altura: "Que sean propuestas y que no sean calumnias".

Respecto a la reelección en la Universidad Autónoma de Querétaro, Kuri González felicitó a la rectora de la Máxima Casa de Estudios, Silvia Amaya Llano, tras su contundente triunfo en el proceso de reelección, destacando su capacidad para tender puentes institucionales, defender la autonomía universitaria y priorizar la academia.

“Reafirmamos el compromiso de esta administración para continuar buscando esquemas presupuestales que respalden el crecimiento de la matrícula y las finanzas de la máxima casa de estudios”.