Mauricio Kuri impulsa tres iniciativas para reforzar la seguridad y la justicia en Querétaro

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 16:14:26

Querétaro, Querétaro, a 29 de enero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció el envío de tres iniciativas al Congreso del Estado con el objetivo de fortalecer la seguridad y consolidar un modelo de justicia propio para la entidad.

La primera iniciativa busca homologar la Constitución del Estado y nueve leyes del Sistema Estatal de Seguridad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para mejorar la coordinación institucional. “La seguridad se basa en policías bien entrenados, tecnología y acceso a la justicia”, dijo..

La segunda iniciativa se centra en combatir la extorsión, principalmente virtual, equiparando la legislación estatal con la federal para una mejor cooperación con el gobierno federal.

La tercera iniciativa propone una reforma constitucional para garantizar el acceso a la justicia, permitiendo a las víctimas obtener reparación del daño de manera efectiva, rápida e imparcial; con la creación de un modelo queretano de justicia integral, desarrollado con el Poder Judicial y especialistas.

Este modelo contempla la elección ciudadana de jueces y magistrados en junio de 2027, buscando un Poder Judicial cercano y confiable.