Mauricio Kuri impulsa tres iniciativas para reforzar la seguridad y la justicia en Querétaro

Mauricio Kuri impulsa tres iniciativas para reforzar la seguridad y la justicia en Querétaro
Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 16:14:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 29 de enero de 2026.- El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, anunció el envío de tres iniciativas al Congreso del Estado con el objetivo de fortalecer la seguridad y consolidar un modelo de justicia propio para la entidad.

La primera iniciativa busca homologar la Constitución del Estado y nueve leyes del Sistema Estatal de Seguridad con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para mejorar la coordinación institucional.  “La seguridad se basa en policías bien entrenados, tecnología y acceso a la justicia”, dijo..

La segunda iniciativa se centra en combatir la extorsión, principalmente virtual, equiparando la legislación estatal con la federal para una mejor cooperación con el gobierno federal. 

La tercera iniciativa propone una reforma constitucional para garantizar el acceso a la justicia, permitiendo a las víctimas obtener reparación del daño de manera efectiva, rápida e imparcial; con la creación de un modelo queretano de justicia integral, desarrollado con el Poder Judicial y especialistas.

Este modelo contempla la elección ciudadana de jueces y magistrados en junio de 2027, buscando un Poder Judicial cercano y confiable.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Albañil pierde la vida al caerle una barda encima en la colonia Las Torres 4 de Monterrey, Nuevo León
"Spaguetti" comienza a borrar y reparar las pintas que realizó en el primer cuadro de la ciudad de Morelia, Michoacán
Estudiante de secundaria pierde dos extremidades de una mano durante accidente vial en la colonia Las Huertas de Santiago, Nuevo León
En Uruapan, Michoacán: Aseguran SSP y Profepa vehículo con casi media tonelada de carbón de encino
Más información de la categoria
Llevan a cabo audiencia inicial de "El Bótox"; Ministerio Público acusa que Bernardo Bravo desapareció de manera repentina días antes de ser ultimado
Omar García Harfuch, el “Súper Policía” que volvió a nacer tras sobrevivir a un brutal atentado armado con más de 400 balazos
Cae en Estados Unidos el empresario mexicano Carlos Valenzuela; está acusado de crimen organizado, fraude y extorsión
Hallan cuerpos de tres mujeres y restos óseos en Juventino Rosas, Guanajuato
Comentarios