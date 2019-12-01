Mauricio Kuri evita opinar sobre exigencia del PAN para que renuncie consejero del IEEQ en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- En medio del agitado escenario político rumbo al proceso electoral de 2027, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, optó por la prudencia institucional y decidió pintar su raya frente a las fricciones desatadas al interior de su propio partido.

Declinó emitir cualquier posicionamiento sobre la exigencia de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en contra del consejero del Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ), Daniel Dorantes.

Cuestionado por los representantes de los medios de comunicación sobre los cuestionamientos del blanquiazul, quienes han solicitado la remoción del funcionario y la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) al señalar un presunto conflicto de interés por coincidencias laborales previas con Santiago Nieto Castillo, Kuri González zanjó el tema de manera tajante: "Es un tema electoral, yo preferiría no tocarlo [...] No tengo conocimiento y no podría yo dar una opinión al respecto".

Esto, luego de que los legisladores locales del blanquiazul exigieran cuentas públicas a Dorantes, argumentando que su independencia está en entredicho tras haber coincidido laboralmente en al menos cinco ocasiones con Santiago Nieto y miembros de su familia.

Entre los señalamientos del partido en el poder figuran su paso como secretario de Estudio y Cuenta en 2012 en la Sala Regional Toluca, su estancia en el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro en 2015 junto a Gabriela Nieto Castillo, su paso por la FEPADE en 2016 bajo la titularidad de Santiago Nieto, y su participación en procesos de integración de grupos de entrevista del IEEQ en 2023 vinculados a María Nieto Castillo.

En otro tema y cuestionado sobre los recientes movimientos y enroques en la Cámara de Senadores, tras la solicitud de licencia de Agustín Dorantes y la asunción de Enrique Vega Vázquez, Kuri González minimizó los cambios al señalar que responden estrictamente a las dinámicas de estrategia interna de cada fuerza política.

Finalmente, en el plano de la gobernabilidad local y la ejecución de proyectos urbanos, el mandatario garantizó que la administración estatal no dejará solos a los ciudadanos que enfrenten afectaciones por las obras de infraestructura en marcha. Anunció que se mantendrán mesas de trabajo técnicas coordinadas a través de la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Obras Públicas.

Adelantó que la Secretaría de Infraestructura a nivel federal implementará próximamente una vocería oficial única para homologar información, transparentar avances y prevenir desinformación.