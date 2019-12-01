Mauricio Kuri destaca unidad del PAN en Querétaro y respaldo a liderazgos rumbo al próximo año

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 18:42:08

Querétaro, Qro., 28 de marzo de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González se refirió a la reciente reunión entre Francisco Domínguez Castro y Ricardo Anaya, destacando el respaldo que ambos han mostrado hacia los proyectos de la entidad y el fortalecimiento de su partido rumbo al próximo año.



“Siempre está ahí, siempre nos apoya; todas las fuerzas políticas reconocen el compromiso que se tiene con Querétaro. Yo veo un partido cada vez más fuerte”.

Consideró a Pancho como un “buen cuadro” con aspiraciones legítimas dentro de la vida política nacional.

Respecto a las diferencias internas, el mandatario aseguró que en la política “todos los grupos caben” y que, aunque existen distintas corrientes, éstas se mantienen en unidad. “Se mantienen los grupos, pero van en unidad, no en solo grupos”.

Con este mensaje, Kuri buscó transmitir confianza en la capacidad de su partido para superar tensiones internas y consolidarse como una fuerza cohesionada en el escenario nacional.

De cara al próximo año, aseguró que la fuerza política atraviesa por un buen momento. “El PAN con gran éxito va a trabajar en Querétaro. Tenemos una gran responsabilidad para cuidarnos”.

En otro tema, Kuri González se refirió a la visita de un grupo de ciclistas activistas por la movilidad, quienes acudieron a la Secretaría de Planeación y Participación para solicitar una audiencia con el Ejecutivo estatal en el que los colectivos plantearon diversas demandas relacionadas con la movilidad urbana y pidieron ser escuchados en fechas próximas, específicamente el 8 y 9 de abril.

Aclaró que muchos de los temas corresponden al ámbito municipal, aunque reconoció la importancia de atender las inquietudes ciudadanas. “Son muchos temas municipales y los demás se están viendo.