Mauricio Kuri destaca aprobación de reforma judicial en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 18:15:16

Querétaro, Qro., 28 de marzo de 2026.- El gobernador Mauricio Kuri González destacó la aprobación de una reforma impulsada desde el Ejecutivo estatal, la cual, dijo, brindará mayor certidumbre jurídica y competitividad a la entidad. Durante su mensaje, agradeció el respaldo de las distintas fuerzas políticas en la Legislatura local, que avalaron la iniciativa casi por unanimidad.

Esto, luego de que el viernes pasado, tras un par de horas de discusión, finalmente la reforma judicial constitucional fue aprobada por el Pleno de la Legislatura de Querétaro con las abstenciones de los diputados del Partido de Morena: Eric Silva, Rosalba Vázquez, María Eugenio Margarito, Blanca Flor Benítez y la legisladora Claudia Díaz Gayou, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

Kuri González subrayó que el eje central de la reforma es la incorporación de medios alternativos de solución de controversias, lo que, aseguró, representa un ejemplo nacional de cómo fortalecer la confianza de los inversionistas. “Es una buena reforma que va a ayudar a dar certidumbre a todas las inversiones.

Sin embargo, la diputada Díaz anunció que impugnará la reforma, argumentando que algunos puntos integrados, como la creación de un instituto de capacitación y el esquema de solución de conflictos, son inconstitucionales.

Ante ello, Kuri González aseguró que el tema corresponde al ámbito legislativo y reiteró que la aprobación contó con el respaldo de todas las fuerzas políticas.

En otro tema, el gobernador se refirió a la próxima elección de la nueva mesa directiva del Congreso local. Aunque reconoció que el Ejecutivo no tiene injerencia en el proceso, llamó a los diputados salientes a privilegiar el diálogo y la gobernabilidad.

“Siempre el compromiso y anteponer al Estado sobre cualquier agenda propia es la forma de poder salir adelante”.