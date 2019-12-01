Mauricio Kuri defiende decisión de mantener a Querétaro fuera del IMSS-Bienestar

Querétaro, Querétaro, 14 de octubre de 2026.- Ante las recientes manifestaciones y protestas del sector médico inconforme con la crisis en el sistema de salud federal, el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, reafirmó su postura de mantener a Querétaro fuera del modelo IMSS-Bienestar, al considerar que la decisión tomada en su momento estuvo plenamente justificada para blindar la atención de la ciudadanía frente a deficiencias estructurales.

Cuestionado sobre si las fallas del esquema federal le han dado la razón, el mandatario estatal enfatizó que su negativa a centralizar los servicios médicos nunca ha respondido a posturas de carácter político o personal, sino al compromiso fundamental de salvaguardar un sector tan sensible para las y los queretanos.

"Nunca ha sido por un tema digamos personalísimo, por una cuestión, ha sido un tema porque de verdad creo que tenemos que tener muy olvidado un tema tan delicado como es el de la salud, pero en cuanto veamos qué es mejor para Querétaro, yo recomendaría así meternos".

En otro tema y de cara a los retos que implicará un año electoral altamente competido, el gobierno estatal comenzó a sentar las bases para la integración del paquete fiscal y la continuidad de las obras estratégicas.

Kuri González detalló que la Secretaría de Finanzas, en coordinación con la jefatura de gabinete, mantiene mesas de trabajo con el Poder Legislativo para definir los lineamientos presupuestales, recordando que para el ejercicio previo se ejercieron cerca de 65 mil millones de pesos.

Aseguró que la administración operará con estricta cautela y mantendrá canales abiertos con todas las fuerzas políticas, garantizando desde ahora los recursos para compromisos laborales ineludibles, como aguinaldos y prestaciones del personal.

En materia de movilidad y obras viales, destacó la estrecha colaboración con la federación y la Secretaría de la Defensa Nacional para agilizar proyectos clave en la zona metropolitana, particularmente las intervenciones en la carretera 57, con apertura próxima conforme a los reportes de ejecución, y los trabajos en torno a la nueva estación ferroviaria.

Finalmente, subrayó que los canales de comunicación con los 18 ayuntamientos del estado se mantienen activos para alinear prioridades en materia de obra pública, seguridad y servicios municipales, asegurando un cierre de administración con orden y estabilidad financiera en toda la entidad.