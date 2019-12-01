Más territorio y menos politiquería: Barragán recorre Morelia para explicar el Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2025 a las 13:11:34

Morelia, Michoacán, a 18 de noviembre de 2025.- El diputado Juan Carlos Barragán destacó la importancia de acercar de manera directa al pueblo la información del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, para que sea la propia ciudadanía quien conozca, evalúe y valore cada una de las acciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Barragán señaló que este ejercicio de comunicación clara, abierta y territorial es fundamental, especialmente ante los intentos del PAN por confundir y manipular a la población.

“La derecha no tiene cara para cuestionar el Plan Michoacán. No les interesa la seguridad ni el bienestar de las familias, sólo generar ruido y desinformar. Por eso nosotros vamos al territorio para informar con la verdad y de frente al pueblo”, afirmó.

El legislador insistió en que la transformación se construye escuchando a la gente, recorriendo colonias, comunidades y tenencias, y explicando cada acción contemplada dentro del plan, desde el fortalecimiento de la seguridad hasta los programas sociales exclusivos para el estado.

“La transformación se hace en territorio, no detrás de un escritorio. Ahí es donde se conocen las necesidades reales y donde se puede combatir la mentira con información clara”, añadió.

Barragán reafirmó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia es una estrategia integral que atiende las causas de la violencia y fortalece a las familias desde la raíz, y llamó a las y los michoacanos a mantenerse informados y participar activamente.