Más rescate de espacios públicos, menos violencia: Barragán impulsa convivencia familiar en colonias de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 13:26:45

Morelia, Michoacán, a 15 de enero de 2026.- Durante 15 días, el diputado local Juan Carlos Barragán compartió la tradicional Rosca de Reyes Magos con miles de familias en colonias, comunidades y tenencias de Morelia, como parte de una actividad que año con año impulsa para fortalecer la convivencia vecinal, preservar las tradiciones y reconstruir el tejido social.

Barragán destacó que estas celebraciones permiten que las familias disfruten de sus colonias, recuperen el espacio público y refuercen la organización comunitaria.

“Cuando una colonia se llena de familias conviviendo, eso también es seguridad. La paz se construye desde la comunidad”, afirmó.

Vecinas y vecinos reconocieron la importancia de estas convivencias.

“Hace mucho que no nos juntábamos así en la colonia, convivir nos da confianza y nos hace sentir más seguros”, expresó María López.

Por su parte, don José Ramírez señaló, “las tradiciones unen a la gente, aquí nos conocemos y nos cuidamos entre todos”.

El legislador subrayó que celebrar las tradiciones populares no es solo un acto festivo, sino una acción para generar confianza y sentido de pertenencia, elementos clave para prevenir la violencia.

Finalmente, Barragán reiteró que estas convivencias continuarán realizándose cada año, como parte de una estrategia social permanente que apuesta por la cercanía con la gente y por colonias vivas, organizadas y más seguras.