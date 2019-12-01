Más protección y tranquilidad para las mujeres con programa Taxi Seguro

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- El programa Taxi Seguro fortalece la seguridad de las mujeres en el transporte público mediante mecanismos de identificación y verificación de unidades y operadores. A través de un holograma y un código QR, las usuarias pueden reconocer los taxis que forman parte de esta iniciativa y consultar información sobre quienes conducen.

Así lo explicó María Elena Huerta Moctezuma, secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum), quien detalló que el programa incluye la verificación de la documentación de los vehículos, las licencias actualizadas de los conductores, los seguros y el registro de los operadores autorizados, además de capacitación en perspectiva de género y formación en primeros auxilios.

La funcionaria estatal destacó que, a través del holograma y el código QR, las personas pueden consultar el nombre del operador, el número económico del taxi y las placas del vehículo para verificar que coincidan. Asimismo, añadió que los conductores cuentan con un mecanismo de alerta vinculado al C5 Michoacán.

Asimismo, señaló que el programa Taxi Seguro contribuye al cumplimiento de las medidas previstas en la Alerta de Violencia de Género (AVG), un mecanismo impulsado por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer) que promueve la protección y el bienestar de las mujeres.

Con estas acciones se busca reducir los riesgos durante los traslados y brindar mayor certeza a las mujeres al elegir un taxi, como parte del compromiso de garantizar su derecho a una movilidad libre de violencia. Actualmente la iniciativa opera en Uruapan, Morelia y Pátzcuaro.