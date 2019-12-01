Falla eléctrica obliga a avión ejecutivo a realizar aterrizaje de emergencia en Toluca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2026 a las 22:12:26

Toluca, Estado de México, a 20 de octubre de 2026.- Una falla eléctrica que comprometió los sistemas de dirección y frenado de una aeronave ejecutiva obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, donde el incidente provocó el cierre temporal de la pista. Los 11 ocupantes del avión fueron evacuados y no se reportaron personas lesionadas.

El incidente ocurrió este martes, cuando la aeronave, procedente de Aguascalientes, aterrizó alrededor de las 12:04 horas. Durante la maniobra, el avión se salió de la pista a la altura de la calle de rodaje Eco.

Ante la situación, el personal aeroportuario activó los protocolos de emergencia, con la intervención de elementos del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, trabajadores de Operaciones y otras autoridades.

A bordo viajaban nueve pasajeros y dos integrantes de la tripulación, quienes fueron evacuados de manera controlada y trasladados a las instalaciones de FBO Performance. De acuerdo con los reportes oficiales, todos se encontraban fuera de peligro.

Como medida preventiva, las autoridades determinaron suspender temporalmente las operaciones en la pista para facilitar el retiro de la aeronave y efectuar las revisiones correspondientes.

El Aeropuerto Internacional de Toluca informó que la reanudación de las actividades dependería de que concluyeran las labores de atención y se garantizaran las condiciones de seguridad necesarias.