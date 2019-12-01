Más obra, mejores servicios en la colonia Ilustres Novohispanos: Adolfo Torres 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Abril de 2026 a las 17:23:53

Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2026.- Como parte del compromiso de fortalecer la infraestructura hidráulica en las zonas que más lo requieren, el director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, supervisó los avances de la obra de sustitución de red sanitaria que actualmente se ejecuta en la colonia Ilustres Novohispanos.

Durante el recorrido, Adolfo Torres destacó que desde el Ooapas se mantiene un esfuerzo permanente por atender las necesidades más sentidas de la población moreliana en materia hídrica, priorizando acciones que impacten directamente en la salud y bienestar de las familias.

La obra consiste en la sustitución de 440 metros de red sanitaria en la calle Eduardo Tres Guerras, en el tramo comprendido entre Garambullo y Fray Sebastián de Aparicio, así como la instalación de 15 descargas sanitarias, en beneficio de más de 800 habitantes de esta colonia.

Este proyecto se lleva a cabo con recursos del PRODDER (Programa de Devolución de Derechos), lo que permite reforzar la infraestructura existente y avanzar en la mejora de los servicios básicos en zonas que hoy requieren mayor atención.

Torres Ramírez subrayó que este tipo de acciones reflejan una visión más cercana a la ciudadanía, donde se busca atender de manera progresiva aquellas colonias que por años han demandado mejores condiciones en sus servicios, contribuyendo así a una ciudad más equitativa.

En este sentido, reconoció el respaldo del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, que impulsa obras y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las y los morelianos, mediante el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.

Finalmente, reiteró que el Ooapas continuará trabajando de manera constante para consolidar un servicio más eficiente, digno y a la altura de las necesidades de la población.