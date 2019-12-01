”Más firmes que nunca” en la SSP de Michoacán, afirma Oseguera

Morelia, Michoacán, a 13 de noviembre del 2025.- Luego de que a través de diversos medios de comunicación y redes sociales se divulgó la presunta renuncia de Juan Carlos Oseguera Cortés a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), éste lo descartó por completo y dijo estar “más fuertes que nunca” en el cargo.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario estatal manifestó que seguirá al frente de la SSP y en el periodo inmediato señaló buscará fortalecer a la dependencia estatal con el apoyo que la federación le brinda a la entidad a través del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

De manera reiterada, enfatizó que el estado cuenta con el respaldo en materia de seguridad por parte de la federación y que se busca la aprehensión de objetivos delincuenciales de primer y segundo nivel, con apoyo en las labores de inteligencia de la federación.

Oseguera Cortés mencionó que este plan es diferente de los que se han implementado en otros gobiernos, pues ahora se toma en cuenta el refuerzo a las fronteras del estado con otras entidades, el apoyo de la Marina en los puertos para evitar el movimiento de droga, trabajos regionalizados, así como el apoyo en la parte social.