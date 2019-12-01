Más del 30% de diputados no ha presentado iniciativas; MC propone jornada de 48 horas semanales y descuentos por inasistencias a legisladores

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Marzo de 2026 a las 20:51:09

Ciudad de México, 4 de marzo de 2026.- Más del 30% de las y los diputados federales no ha presentado una sola iniciativa en lo que va del periodo legislativo y, además, en cada sesión se registra en promedio un 20% de ausencias, informó Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano (MC).

Ante este panorama, la legisladora presentó una iniciativa para establecer que el Congreso trabaje 48 horas a la semana, en concordancia con la jornada laboral que cumplen millones de mexicanas y mexicanos en el país.

“Si el pueblo trabaja, sus representantes también deben poner el ejemplo”, expresó Ballesteros al dar a conocer su propuesta.

En conferencia de prensa, detalló que la iniciativa plantea reformas a la Ley Orgánica del Congreso General y a su reglamento interno, con el objetivo de establecer con claridad la carga horaria y las obligaciones de asistencia de las y los legisladores.

La propuesta también contempla el descuento proporcional de la dieta y demás prerrogativas cuando los diputados incumplan con la jornada establecida o registren inasistencias injustificadas.

Ballesteros señaló que la medida busca elevar la productividad legislativa, combatir el ausentismo y fortalecer la rendición de cuentas en el Poder Legislativo.