Más de ocho mil mascotas ya cuentan con chip en la capital queretana: Lennyz Meléndez 

Autor: Fernando Trejo / Noventa Grados | Fecha: 16 de Julio de 2026 a las 17:12:31

Querétaro, Querétaro, a 16 de julio de 2026.- La titular de la Secretaría de Bienestar Animal del municipio de Querétaro, Lennyz Meléndez Chacón, informó que ocho mil 250 mascotas ya cuentan con el chip de identificación, con el cual se pueden obtener datos precisos sobre la ubicación de la mascota portadora y datos generales de los dueños.

Precisó que el 55 por ciento de los chips han sido colocados en perros y el 45 por ciento en gatos, los cuales han sido introducidos en las mascotas como parte del procedimiento que se realiza durante las jornadas de esterilización que implementa la administración municipal.

Reconoció que cada vez que la Secretaría de Bienestar Animal localiza un perro o gato en la calle, primero verifica si cuenta con un chip antes de trasladarlo al Centro de Control Animal.

Además, detalló que gracias a este implante, ya se ha logrado restablecer contacto con la familia de un canino que estaba extraviado.

“Ya tuvimos introducido primer caso de éxito, ocurrió cuando un perro que se había extraviado fue localizado por personal de la Secretaría, fue escaneado y entregado a sus dueños gracias a la información almacenada en el dispositivo”.